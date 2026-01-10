Вътре в най-дръзкия подводен обир на ЦРУ: Кражба на съветска ядрена подводница от океанското дъно

188-метровият „Хюз Гломар Експлорър“ привлече много внимание през 1974 г. Американският дълбоководен минен кораб, за който се твърди, че е дело на ексцентричния милиардер Хауърд Хюз, беше един от най-големите кораби от този вид, толкова обширен, че дори не можеше да премине през Панамския канал. Но не размерът на кораба доведе до широк интерес, а неговата мисия. Хюз щеше да направи немислимото с него: да добива манганови конкреции директно от океанското дъно, пише Popular Mechanics.

И така, когато „ Гломар“ отплава на 1800 мили северозападно от Хавай през необятната океанска пустош към Съветския съюз, хората обърнаха внимание – включително членовете на Червения флот. Докато съветските кораби плаваха покрай „ Гломар“ , те нямаха представа каква е истинската мисия на кораба.

Всъщност малцина го направиха.

Това е така, защото минният кораб не е бил част от усилието за добив на манганови конкреци от океанското дъно – това е била само прикритието. Вместо това, Гломар е участвал в тайна мисия на ЦРУ, наречена „Проект Азориан“. Целта? Да се използва скритата вътрешна хидравлична система на кораба, за да се спусне „лапа“ на 16 500 фута в дълбините на Тихия океан, за да се извади на повърхността изгубена съветска атомна подводница, за която се смята, че е пълна с балистични ракети с ядрено въоръжение и неразказани тайни от Студената война.

Прикриващата история беше фантастично сложна, наистина нахален опит от страна на ЦРУ да представи експедицията на Гломар като нелепо дива, но по всички грешни причини. „С нещо подобно трябва да се запази кръгът на секретност наистина малък“, казва Андрю Хамънд, историк и куратор на Международния музей на шпионажа, пред Popular Mechanics . „Това би било „трябва да се знае“. Дори и да знаеш нещо, може би не знаеш всичко. Трябва да се изкачиш много нагоре по хранителната верига, за да получиш цялата картина.“

Тази картина започва с факта, че съветската К-129, ядрена подводница клас Golf II, е потънала през 1968 г. От американското разузнаване е станало ясно, че руснаците не са сигурни точно къде е потънал корабът, след като са прекарали два месеца в безуспешно търсене на изгубената подводница и нейния 98-членен екипаж. Но благодарение на сложното акустично проследяване, Съединените щати са имали ясна представа къде е потънала подводницата. На САЩ са им били необходими шест години, за да разработят мисия, да изработят необходимото оборудване и да отпратят „ Гломар“ до мястото, за да се опитат тайно да извадят подводницата от океанското дъно.

„Това е дълъг период от време“, казва Хамънд за проекта. „Представете си да планирате операция от такъв мащаб, кораб, прикрита история, Хауърд Хюз.“ Всъщност, Музеят на шпионите във Вашингтон, окръг Колумбия, където работи Хамънд, има артефакти от събитието, включително действителни бели отпечатъци на корабната конструкция до гащеризони от екипажа на Gloma r с уникални шевове. „Нивото на детайлност е доста невероятно“, казва Хамънд. „Всичко беше, за да изглежда, че е нещо, което не е.“

През юли 1969 г. започва истинската работа. ЦРУ се обръща към Хюз за помощ – малцина биха се усъмнили в желанието на милиардера публично да подкрепи мисия за построяване на огромен минен кораб и да го изпрати в Тихия океан в търсене на манганови конкреции – и след това прави публично зрелище между 1971 и 1972 г. от построяването на Hughes Glomar Explorer . Статии в търговски издания описват подробно реалните събития от всичко – от мястото на корабостроенето в Честър, Пенсилвания, до плаването на минния кораб през Магелановия проток в Южна Америка, защото мамутският кораб не може да се побере през Панамския канал.

„Нивото на детайлност, мащабът на операцията и дързостта на операцията бяха доста невероятни“, казва Хамънд. „Отне години търпелива работа. Това е пример за дългосрочна игра. Само времето и логистиката, толкова много неща се случват там, броят на нещата, за които ще трябва да помислите, би бил невероятен. Залогът е наистина висок, вие по същество крадете съветска подводница от дъното на океана.“

До октомври 1970 г. инженери на ЦРУ и одобрени от правителството изпълнители определят, че единственият начин за повдигане на подводницата е тежкотоварна лебедка, монтирана на специално модифициран кораб. Килът на кораба е положен през ноември 1971 г., а конструкцията на Glomar изисква специално проектирани машини поради размера си. Полученият кораб наподобява сондажна кула за нефт, но такава, която включва кран за прехвърляне на тръби, два високи докинг крака, механизъм за захващане, подобен на нокът, и централен докинг, известен като „лунен басейн“ с врати за отваряне и затваряне на дъното на кладенеца.

„Патриотизмът беше невероятен и имаше много гордост от това да се пазят нещата в тайна“, каза по-късно пред ЦРУ Шърман Уетмор, водещ инженер на „ Гломар“.

„Имаше много уважение и от двете страни, ЦРУ се възхищаваше на работната етика на инженерите, а изпълнителите уважаваха подготовката за сигурност и старателността на ЦРУ.“

„Гломар“ се отправи към Лонг Бийч, Калифорния, за допълнителна предварителна подготовка. Това включваше товарене на 24 микробуса, съдържащи класифицирано оборудване за мисията, на баржа. След това баржата се потопи под водата под прикритието на нощта и натовари оборудването – плюс стоманените тръби и устройството за улавяне с нокти, което можеше да се спусне от долната част на кораба – през лунния басейн, за да се предпази целият процес от любопитни погледи на близки кораби или съветски спътници.

След като финализира проекта, „Гломар“ отплава към мястото на останките от подводницата, пристигайки на 4 юли 1974 г., целенасочено започвайки в деня след завръщането на президента Ричард Никсън от пътуване до Москва, като част от споразумението му за подписване на мисията. Близо 200-те членове на екипажа – всички облечени в специално разработена екипировка на „Гломар“, от нашивки по дрехите до катарами на коланите – прекарват седмици в спасителна мисия, като в крайна сметка се задържат над точното място на останките и спускат улавящото превозно средство, като удължават 60-футови секции от поддържащи стоманени тръби парче по парче.

„Представете си, че сте на кораба и виждате как съветските кораби идват и наблюдават какво правите, правят снимки и ви гледат през бинокъл“, казва Хамънд. „Това би било дезориентиращо, предполагам. Никога не бихте могли да изключите възможността да се случи нещо лошо.“

По време на всеки ден от охраната на американския флот от „Гломар“ , съветските кораби наблюдаваха екипажа, включително влекач, който остана на място в продължение на две седмици, като в един момент се приближи на 200 ярда.

Съветски хеликоптер кръжеше около „ Гломар“ , а екипажът на кораба подреждаше щайги на палубата на хеликоптера, за да предотврати кацането на руснаците.

Редактиран документ на ЦРУ казва, че са дадени заповеди „да се разпореди спешно унищожаване на чувствителни материали, които биха могли да компрометират мисията, ако руснаците се опитат да се качат на кораба“.

Докато вълните се разбиваха в „Гломар“ , екипажът спусна залавящото превозно средство и се качи на потъналата подводница с дължина 40 метра. След като беше спуснато на океанското дъно заедно с тръбния възел, залавящото превозно средство се захващаше за корпуса на подводницата. Бавно и стабилно то работеше в обратна посока, издърпвайки нагоре цялата подводница.

Всичко вървеше по план. Докато не се промени.

Приблизително по средата на пътя до повърхността – на около 2700 метра от океанското дъно – подводницата се разпадна, като предните 30 метра от нея паднаха обратно на дъното. Екипажът продължи да плава, като в крайна сметка издърпа част от K-129 в Гломар.

На екипажа им отнело осем дни, за да изтеглят подводницата с лебедка. През август 1974 г. те отнесли част от възстановената подводница в Хавай за изследване. Точното съдържание не е разсекретено, както беше при по-големия проект, въпреки че ЦРУ твърди, че шест тела са били официално погребани във военно погребение в морето.

Шест години по-късно, проект „Азориан“ не беше осъществил грандиозния си план, завършвайки само част от усилията. С началото на плановете за втора мисия, тайната на „ Гломар“ започна да се разплита.

В несвързано събитие, активисти-крадци нахлули в офиса на Хюз в Лос Анджелис, получавайки достъп до секретни документи, които свързвали бизнесмена и Гломар с ЦРУ. На фона на усилията новината да не достигне до обществеността, някои репортери доброволно се отказали от историята. Това се променило през февруари 1975 г., когато „ Лос Анджелис Таймс“ свързал Хюз и ЦРУ с Гломар, разбивайки тайната на мисията и карайки администрацията на тогавашния президент Джералд Форд да се дистанцира от всяка по-нататъшна мисия. Това също така позволило на ЦРУ да използва вече известната фраза „не може нито да потвърди, нито да отрече“.

„Въпреки че проект „Азориан“ не успя да постигне пълните си разузнавателни цели, ЦРУ смята операцията за един от най-големите разузнавателни подвиги на Студената война“, пише агенцията в публикация в блога си. „Проект „Азориан“ остава инженерно чудо, което усъвършенства най-съвременните технологии в областта на дълбоководния добив и технологиите за тежкотоварно добиване.“

Хамънд казва, че докато Съветите са били известни с това, че са водили Студената война с човешки интелект, Америка е превъзхождала техническото разузнаване, като Гломар е най-големият и най-публичен пример за това.

„Гломар“ продължил да води по-малко потаен живот, като извършил няколко океански минни пътувания, преди да остане без употреба десетилетия. През 90-те години на миналия век петролна компания реставрира кораба, тогава известен като GSF Explorer , за дълбоководно сондиране и проучване на нефт, докато окончателно не бил бракуван в Китай през 2015 г.

Един предмет, който не стигна до сметището, беше дъска от палубата, свалена от „Гломар“ през 70-те години на миналия век. ЦРУ планираше да я подари на Никсън като спомен за подкрепата му за мисията, но преди ЦРУ да успее да подари дъската на Никсън, той подаде оставка. Дъската – заедно с различни предмети, свързани с „Гломар“ – сега се намира в музея, символ на мисия, която никога не е достигнала напълно потенциала си.

„Не знаем точно какви разузнавателни данни са били събрани и какви не“, казва Хамънд. „Това може да е нещо, което да се направи в бъдеще.“