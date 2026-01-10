САЩ и Украйна ще подпишат споразумение за възстановяване на страната на стойност 800 милиарда долара

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп може да подпишат споразумение на стойност 800 милиарда долара за насърчаване на просперитета в Украйна в края на януари, съобщава The Telegraph.

Западни източници съобщиха на изданието, че Зеленски и Тръмп ще подпишат споразумението на Световния икономически форум, който ще се проведе от 19 до 23 януари в Давос.

The Telegraph пише, че Зеленски е очаквал да пътува до Белия дом следващата седмица, за да финализира както план за икономически просперитет, така и споразумение за гаранции за сигурност след войната.

Но съюзници от „коалицията на желаещите“ го разубедиха от подобно пътуване и предложиха Световния икономически форум като „по-подходящо място за среща с Тръмп“.

Източници съобщиха на репортери, че планът е тази среща да се използва за финализиране на икономическо споразумение.

Европейски представители, участващи в мирните преговори, призоваха Зеленски да не бърза с преговорите с американския президент, тъй като смятат, че той в момента подкрепя желанието им за прекратяване на войната при условия, благоприятни за Киев.

Какво включва планът за просперитет

Очаква се планът за просперитет да набере около 800 милиарда долара за десет години и е насочен към възстановяване на Украйна и рестартиране на нейната икономика.

Документът предвижда възможност за предоставяне на заеми, безвъзмездни средства и стартиране на инвестиционни проекти с участието на частни компании, чрез които се планира натрупването на необходимите средства.

Киев очаква, че участието на САЩ в следвоенното възстановяване, особено в проекти, потенциално интересуващи Доналд Тръмп, ще увеличи готовността на Вашингтон да предостави на Украйна надеждни гаранции за сигурност.

Сделката се основаваше на споразумение за минерали, подписано миналата година, което даде на американските инвеститори достъп до бъдещи минни проекти в Украйна.

План за просперитет

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил план за възстановяване на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Очаква се в Украйна да бъдат създадени работни места, европейски и американски компании ще могат да започнат бизнес в Украйна при специални условия и други.