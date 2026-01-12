САЩ тайно прехвърлиха новата система Tempest в Украйна: Тя сваля хеликоптери, дронове и самолети от 8 км

САЩ тайно прехвърлиха най-новата си система за противоракетна отбрана срещу дронове, Tempest, базирана на леко бъги, оборудвано с две ракети AGM-114L Longbow Hellfire. Наскоро тя беше забелязана на въоръжение в украинските военновъздушни сили, пише Newsweek.

На изложението за отбрана AUSA 2025 във Вашингтон, окръг Колумбия, американската отбранителна компания V2X представи Tempest, нова система за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Той е проектиран за бърза мобилност и рентабилност, като се основава до голяма степен на опита на Украйна в противодействието на произведените в Иран дронове „Шахед“.

Сега „Темпест“ е забелязан на фронтовата линия, на въоръжение в украинските ВВС.

Системата е оборудвана с компактен радар RADA и две ракетни установки.

Поради уникалната си радарна конфигурация, Tempest има ограничено зрително поле, способно да проследява цели само в една посока.

Пусковата установка използва ракети AGM-114L Longbow Hellfire, първоначално разработени за хеликоптери и военноморски платформи.

Тези ракети са оборудвани с милиметрови вълнови радари, способни да поразяват хеликоптери, дронове и нисколетящи самолети на разстояние до осем километра.

Въпреки че цените варират, Defense Express изчислява, че всяка ракета струва приблизително 100 000-150 000 долара и се препоръчва за сваляне на по-ценни цели.

Концепцията зад Tempest отразява мобилната тактика на украинската противовъздушна отбрана - разполагане на евтини, лесно преместваеми подразделения, способни бързо да реагират на приближаващи дронове.