ГУР: Русия използва за първи път новия си ударен дрон „Геран-5“

"В началото на 2026 г., по време на комбинирани въздушни атаки срещу Украйна, руските окупационни сили използваха за първи път новия ударен дрон „Геран-5“, съобщи Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Дронът е дълъг приблизително 6 метра, с размах на крилата до 5,5 метра. За разлика от предишните версии на серията, летателният апарат е със стандартен аеродинамичен дизайн. В същото време повечето от ключовите му компоненти са споделени с други модели „Геран" ("Шахед").

Технически характеристики:

* 12-канална сателитна навигационна система "Комета";

* тракер, базиран на микрокомпютър Raspberry;

* 3G/4G модеми за комуникация;

* Реактивен двигател Telefly, подобен на използвания при „Геран-3“, но с по-голяма тяга.

Бойната глава „Геран-5“ тежи приблизително 90 кг, а обявената ѝ далечина на полет е приблизително 1000 км.

„Както и при предишните „Герани“, този безпилотен летателен апарат трудно може да се счита за разработка на Руската федерация. Регистрирани са значителни конструктивни и технологични прилики с иранския дрон „Карар“, заявяват от украинското военно разузнаване.

Според наличната информация, руската армия проучва и варианти за пуск на „Геран-5“ от самолети Су-25. Целта е да увеличи обхватът му и да се намалят оперативните разходи. Освен това, Русия обмисля оборудването на самолета с ракети „въздух-въздух“ Р-73 за противодействие на украинските самолети.