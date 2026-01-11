"Нямахме никакъв шанс“: Охранител на Мадуро описа непознато оръжие, използвано от САЩ

„Те бяха технологично много напреднали“

По време на операцията по залавянето на президента Николас Мадуро, американските военни са използваха мистериозно, мощно оръжие, което е обезвредило венецуелски войници и оборудване, съобщава The ​​New York Post, позовавайки се на показания от член на охраната на венецуелския лидер.

„Бяхме в готовност, но изведнъж, без никакво обяснение, всичките ни радарни системи се повредиха“, разказва охранителят, чиято история беше публикувана в платформата "X" от прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. „Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над позициите ни. Не знаехме как да реагираме.“

Мигове по-късно се появили няколко хеликоптера – по думите му, „около осем“ – които, според венецуелския военен транспортирали едва около 20 американски войници. Охранителят обаче твърди, че те били въоръжени с нещо много по-мощно от познатите ни огнестрелни оръжия.

„Те бяха технологично много напреднали“, спомня си мъжът. „Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди.“

„Бяхме стотици, но нямахме никакъв шанс“, твърди охранителят на Мадуро. „Стреляха с такава прецизност и скорост, че се чувстваше сякаш всеки войник изстрелва по 300 патрона в минута.“

След това се появило оръжието, споменът за което все още го преследва.

„В един момент те изстреляха нещо; не знам как да го опиша. Беше като много мощна звукова вълна. Изведнъж почувствах как главата ми експлодира отвътре.“

Ефектите, по думите му, били незабавни и ужасяващи.

„Всички започнахме да кървим от носа“, каза охранителят. „Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Дори не можехме да станем след използването на това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

Венецуелското министерство на вътрешните работи изчислява, че около 100 служители на венецуелските сили за сигурност са били убити при атаката на 3 януари, припомня NYP.