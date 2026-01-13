Доналд Тръмп води най-голямата досега делегация на САЩ на икономическия форум в Давос

Още по темата: Дом на САЩ отваря Тръмп в Давос 09.01.2026 21:30

Организаторите на годишната среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, която ще се проведе следващата седмица, съобщиха, че очакват най-голямата американска делегация в историята на форума, начело с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Американската делегация ще включва министрите на външните работи, финансите, търговията, международната търговия и енергетиката.

„Радваме се да приветстваме отново президента Тръмп в Давос, като този път той ще доведе най-голямата американска делегация досега“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум Бьорге Бренде.

Той добави, че сред участниците ще бъдат още Стив Уиткоф, специалният пратеник на САЩ, както и Джаред Къшнър, съпруг на дъщерята на на Доналд Тръмп Иванка. Освен това се очаква и голяма двупартийна делегация от САЩ, включваща представители както на Републиканската, така и на Демократическата партия.