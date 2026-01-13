Депутат от Републиканската партия на САЩ е внесъл законопроект в Конгреса за „анексиране на Гренландия“

Републиканецът от Камарата на представителите на САЩ Ранди Файн внесе в Конгреса законопроект за „анексиране на Гренландия“, съобщава Fox News.

Според изданието, подобен законопроект би упълномощил президента на САЩ Доналд Тръмп да „предприеме необходимите стъпки“, за да придобие Гренландия и да започне процеса на присъединяването ѝ към Съединените щати.

Самият Файн, в коментар пред публикацията, заяви, че суверенитетът на САЩ над Гренландия е в интерес на целия свят.

„Конгресът все пак ще трябва да вземе решение за предоставяне на статут на щат, но този законопроект просто би упълномощил президента да прави това, което прави сега, и би показал, че Конгресът го подкрепя. Това би ускорило пътя към щатски статут, но окончателното решение все пак ще остане на Конгреса“, обясни той.

Според конгресмена, контролът на САЩ над Гренландия би бил от полза за жителите на острова.

„Те имат високо ниво на бедност. Дания се отнесла зле с тях. Когато войната стигна до тях, Дания не успя да ги защити. Кой защити Гренландия по време на Втората световна война? Ние“, добави той.

Файн също така смята, че най-добрият начин САЩ да „получат“ Гренландия е да я купят.

„Нивото на бедност в Гренландия е значително по-високо, отколкото в Дания. Страната се управлява от социалисти, а не е в интерес на Америка толкова голяма територия между Съединените щати и Русия да се управлява от социалисти“, каза той.