Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк, обявиха извънредно положение в града

Над 15 000 медицински сестри в Ню Йорк излязоха на стачка заради условията на труд и безопасността на пациентите. Местните власти обявиха извънредно положение, след като преговорите за нов колективен договор между болниците и синдиката New York State Nurses Association (NYSNA) се задъниха.

Според NYSNA това е най-голямата стачка на медицински сестри в историята на града. Протести се проведоха пред редица частни болници, включително New York-Presbyterian, Montefiore Bronx и Mount Sinai.

Председателят на синдиката Нанси Хейгънс обвини ръководствата на болниците, че поставят печалбата над безопасната грижа за пациентите.

„Алчни болнични директори решиха да сложат печалбата пред безопасността на пациентите и принудиха сестрите да излязат на стачка, вместо да бъдат до тях“, заяви тя пред АФП. По думите ѝ проблемите със сигурността на персонала и на пациентите остават нерешени.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани изрази подкрепа за стачкуващите сестри, припомняйки техния принос по време на атентатите от 11 септември и пандемията от COVID-19, когато са работили дори с риск за здравето си. Той призова страните да се върнат на масата за преговори и да водят разговорите добросъвестно.

В отговор на стачката болниците отмениха част от планираните операции, прехвърлиха или изписаха пациенти и наеха временен персонал. Mount Sinai съобщиха, че са осигурили около 1400 квалифицирани медицински сестри, за да продължат да предоставят безопасна грижа. Според болницата синдикатът е отказал да направи отстъпки по „крайни икономически искания“.