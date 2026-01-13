ЕС ще въведе нови санкции срещу Иран заради многото жертви при протестите

ЕС ще предложи "час по-скоро" нови санкции срещу лицата, отговорни за репресиите срещу демонстранти в Иран, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Увеличаващият се брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам употребата на прекомерна сила и продължаващите ограничения на свободите", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". "Час по-скоро ще бъдат предложени нови санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите", добави председателката на ЕК.

The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.



The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026

Междувременно, върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е "ужасен" от репресиите срещу участници в демонстрациите в Иран. По данни на неправителствени организации жертвите от началото на протестната вълна са над 600, съобщават Франс прес и Ройтерс.

"Трябва да спрат убийствата на мирни протестиращи и е неприемливо протестиращите да се наричат "терористи", за да се оправдае насилието срещу тях", каза Тюрк.

"Този цикъл на ужасно насилие не може да продължава. Иранският народ и неговите искания за справедливост и равенство трябва да бъдат чути", добави той.