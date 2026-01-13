ЕС ще въведе нови санкции срещу Иран заради многото жертви при протестите

Автор: Труд онлайн
Европа

ЕС ще предложи "час по-скоро" нови санкции срещу лицата, отговорни за репресиите срещу демонстранти в Иран, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. 

"Увеличаващият се брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам употребата на прекомерна сила и продължаващите ограничения на свободите", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". "Час по-скоро ще бъдат предложени нови санкции срещу тези, които са отговорни за репресиите", добави председателката на ЕК.  

Междувременно, върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е "ужасен" от репресиите срещу участници в демонстрациите в Иран. По данни на неправителствени организации жертвите от началото на протестната вълна са над 600, съобщават Франс прес и Ройтерс.

"Трябва да спрат убийствата на мирни протестиращи и е неприемливо протестиращите да се наричат "терористи", за да се оправдае насилието срещу тях", каза Тюрк.

"Този цикъл на ужасно насилие не може да продължава. Иранският народ и неговите искания за справедливост и равенство трябва да бъдат чути", добави той. 

