Как новата система за баркод в Гърция ще проверява произхода на храните

Системата ще бъде подкрепена от ново мобилно приложение

Нова национална система за проследяване ще даде на всяка партида продукти цифрова идентичност, позволяваща на потребителите и властите да проверяват къде е отгледана храната и да съобщават за съмнения за измама чрез специално мобилно приложение

Гръцкото правителство се стреми да ограничи дългогодишния проблем с „елинизацията“, а именно практиката вносните храни да се продават като гръцки. Решението? Национална система за цифрово проследяване на селскостопанските продукти.

Инициативата, ръководена от Министерството на цифровото управление, се нарича Национална система за проследяване и автентичност на селскостопанските продукти. Нейната цел е проста: да се гарантира, че всяка ябълка, портокал или щайга с продукти, продавани като гръцки, може да бъде проследена цифрово до полето, където е отгледана, пише To Vima.

В неотдавнашни изказвания Димитрис Папастергиу, министър на цифровото управление на Гърция, заяви, че вносните продукти често се „кръщават“ като гръцки, тъй като понастоящем нямат цифрова идентичност. Новата система ще премахне този пропуск.

Един цифров код от полето до касовата бележка

В основата на реформата е новата система за баркод. Всяка партида гръцки селскостопански продукти ще получава уникален цифров код, съдържащ ключова информация, включително:

сорта на продукта

страната на произход

специфичната географска зона на отглеждане

Този баркод ще следва продукта от полето до рафта в супермаркета и до касовата бележка в магазина.

Вносните стоки също ще получават задължителен баркод „Внос“, който според новите правила никога няма да може да бъде преобразуван в гръцки.

Папастергиу обясни пропуските на сегашната система с прост пример. Когато днес един фермер изпраща портокали, в документите обикновено е записано само „портокали“, без да се споменава произход, регион или сорт. Това неясно описание следва продукта по целия път до търговската мрежа, което улеснява представянето на вносните стоки за местни.

Чрез цифровото кодиране на тази информация правителството цели да премахне тази неяснота.

Системата ще бъде подкрепена от ново мобилно приложение, насочено към потребителите, наречено Agro-Verify. Само с няколко стъпки купувачите ще могат да проверят дали това, което са купили, е наистина гръцко.

На практика това означава, че независимо дали сте турист в Атина, грък, живеещ в чужбина, или купувач на малък селски пазар, ще имате достъп до същите проверени данни за продуктите, които купувате.

Системата за баркод е само част от по-широкообхватна цифрова реформа на гръцкото селско стопанство.

Правителството планира също така цифрово наблюдение на културите в реално време, като използва данни от гръцки микросателити, за да потвърди какво действително се отглежда на земята. Тези сателитни данни ще бъдат комбинирани с информация от OPEKEPE - държавната агенция, която управлява земеделските субсидии - и AADE, независимия данъчен орган на Гърция.