Защо хранителните стоки в Гърция поскъпват рязко

Високите производствени разходи утежняват проблема

Нови данни за инфлацията на Евростат показват, че стоките от първа необходимост в Гърция, вариращи от месо и мляко до плодове и кисело мляко, поскъпват много по-бързо, отколкото в останалата част на Европейския съюз (Е), което оказва нарастващ натиск върху домакинските бюджети.

Последните данни за инфлацията от Евростат, статистическият орган на Европейския съюз, разкриват поразително гръцко изключение в рамките на ЕС. Докато цените на храните се покачват в цяла Европа, в Гърция увеличенията на основните хранителни стоки са значително по-стръмни от средните за ЕС и в някои случаи се движат в обратна посока.

Не става въпрос за няколко изолирани артикула. Това е модел, който преминава през ежедневната „кошница“ от гръцките домакинства, засягайки продукти, които формират гръбнака на националната диета.

Стоките от първа необходимост, които тласкат цените нагоре

Най-силният натиск идва от месото, което сега е основният двигател на инфлацията на храните в Гърция, пише To Vima.

При всички месни продукти цените в Гърция са скочили с 13,2%, в сравнение с едва 5,0% в целия Европейски съюз. Разликата се разширява още повече в специфични категории:

Цените на говеждото месо са се повишили с 26,0% в Гърция, в сравнение с 14,2% в ЕС.

Агнешкото и козето месо, основни продукти в гръцката кухня, са се повишили с 12,3% в сравнение с 8,0% в цяла Европа.

Дори свинското месо, обикновено по-стабилна категория, е поскъпнало с 5,0% в Гърция, което е почти три пъти повече от увеличението в ЕС от 1,7%.

Млечните продукти показват също толкова показателно разминаване между Гърция и останалата част от Европа.

Киселото мляко, стълб на гръцката кухня и една от най-международно признатите храни в страната, се е повишило с 11,5% в Гърция. В Европейския съюз като цяло увеличението е само 1,5%.

Прясното пълномаслено мляко също се покачва по-бързо в Гърция, с 8,2% в сравнение с 4,9% в ЕС.

Най-поразителният контраст идва от маслото. Докато цените в целия Европейски съюз падат с 6,2%, в Гърция те все още се покачват с 5,3%.

Дори при плодовете, друг основен продукт от средиземноморската диета, Гърция се откроява. Цените в Гърция са се повишили с 9,0%, докато средното увеличение за ЕС е само 2,7%, с резки колебания през годината.

Защо Гърция е различна

Постоянната по-висока инфлация на храните в Гърция не е резултат от една-единствена причина. Тя отразява по-дълбоки структурни слабости на гръцкия пазар.

Ниската самодостатъчност с храни е един от основните фактори. Гърция зависи силно от вноса на ключови продукти и суровини, особено месо, фуражи и съставки, използвани в производството на млечни продукти. Когато световните цени се покачват, тези увеличения достигат по-бързо до рафтовете на гръцките магазини и засягат по-силно потребителите.

Високите производствени разходи утежняват проблема. Енергията, транспортът, финансирането и относително малкият мащаб на гръцките производители свиват маржовете. В резултат на това производителите и преработвателите са по-малко способни да абсорбират увеличенията на разходите и вместо това ги прехвърлят на потребителите.

Ограничената конкуренция в части от веригата за доставки, вариращи от преработката до търговията на дребно, също играе роля. В такава среда увеличенията на цените се предават бързо, но спадовете на цените не. Тази „ценова ригидност“ означава, че когато международните разходи падат, гръцките цени често намаляват бавно или само частично.

Данъчното облагане действа като мултипликатор. Храните в Гърция се облагат с 13% данък добавена стойност, докато високите косвени данъци върху енергията и транспорта повишават разходите по цялата верига на доставки, усилвайки всяко увеличение.