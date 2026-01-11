Великобритания и ЕС обсъждат разполагането на войски в Гренландия

Великобритания е започнала дискусии с европейските си съюзници за евентуално разполагане на контингент под егидата на НАТО в Гренландия, съобщава The ​​Telegraph, позовавайки се на свои източници. Според публикацията, плановете, които са в ранен етап, биха могли да включват разполагането на британски войници, кораби и самолети за защита на острова.

Преговорите се провеждат на фона на последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно е говорил за необходимостта от установяване на американски контрол над Гренландия, позовавайки се на заплахи от Русия и Китай. Европейските страни се надяват, че засилването на военното им присъствие в Арктика ще помогне да убедят Тръмп да се откаже от плана си за вземане на стратегически важния регион.

Както отбелязва The ​​Telegraph, американският президент би могъл да представи европейския план като победа за американските данъкоплатци, заявявайки, че Европа поема по-голям дял от разходите за атлантическата сигурност.

Британски правителствени източници са съобщили пред The Telegraph, че премиерът Киър Стармър приема заплахите от Русия и Китай в Арктика „изключително сериозно“ и е съгласен с необходимостта от действия. „Споделяме мнението на президента Тръмп, че нарастващата агресия на Русия в Далечния север трябва да бъде ограничена, а евроатлантическата сигурност – засилена“, казал един от източниците.

Идеята била обсъдена на среща на НАТО в Брюксел на 8 януари. Съюзниците инструктирали Командването на НАТО в Европа да проучи възможните мерки. Операцията може да включва пълномащабно разполагане на войски или комбинация от учения, споделяне на разузнавателна информация, струпване на военни сили и преразпределение на разходите за отбрана.

Всяка бъдеща мисия вероятно ще се проведе под егидата на НАТО, като британски представители потвърдили пред изданието, че въоръжените сили на страната се готвят да разширят ролята си в сигурността на Арктика.

В същото време, според информация на The Telegraph, Европейският съюз разработва планове за санкции срещу американски компании (включително Meta, Google, Microsoft, X, банки и финансови институции) в случай че Тръмп отхвърли предложението за разполагане на сили на НАТО.

Междувременно, Daily Mail твърди, че Тръмп е наредил разработването на план за евентуално нахлуване в Гренландия.

Според таблоида, тази идея се прокарва активно от "ястреби" във вътрешния кръг на американския президент, водени от политическия съветник Стивън Милър, вдъхновени от успешната операция във Венецуела. Тя обаче се сблъсква със съпротивата на висши военни, които смятат плана за „безумен и незаконен“.

Според източници на изданието, генералите се опитват да разсеят Тръмп с други големи военни операции, като например прехващане на руски скрит флот или удар по Иран.