Украйна атакува нефтени платформи в Каспийско море

Украинските въоръжени сили са атакували нефтени платформи в Каспийско море, съобщи Генералният щаб на ВСУ.

Според информацията, при атаката са поразени три сондажни платформи на "Лукойл", носещи имената „В. Филановски“, „Юрий Корчагин“ и „Валерий Грайфер“.

„Регистрирани са преки попадения. Размерът на щетите се установява“, заявиха от Генералния щаб, публикувайки снимка от камера за нощно виждане, на която се вижда морска нефтена платформа.

Украинското командване съобщи и за унищожаването на зенитно-ракетна установка „Бук-М3“ в контролираната от Русия източна Луганска област. Тази система за противовъздушна отбрана е със среден обсег. Освен това, Генералният щаб съобщи за унищожаването на логистичен щаб на руската армия в окупираната Херсонска област.