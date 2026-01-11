Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над населението на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес Русия в целенасочен терор над украинския народ, след като през седмицата тя нанесе тежки въздушни удари, предаде ДПА.

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми и 50 ракети от различни видове, сред които балистичната ракета със среден обсег "Орешник".

Оръжията бяха насочени "срещу цели, които нямат военна значимост: енергийни съоръжения и жилищни сгради", каза Зеленски. "Москва умишлено изчака студеното време да усложни максимално живота на обикновените украинци", добави той.

"Това е умишлен, циничен руски терор над хората", написа украинският президент.

Под изявлението си той прикачи видеоклип, на който дрон поразява цивилни обекти в Киев и околностите, както и в Харковска, Херсонска, Днепропетровска, Донецка, Одеска, Запорожка и Черниговска област.

Кремъл заявява, че нанася удари само срещу военни цели, въпреки че атаките срещу електроцентрали и друга енергийна инфраструктура засягат силно цивилното население.

Над 1000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление след атака по-рано тази седмица, съобщиха местните власти. В петък заради ракетен удар срещу Киев целият град остана без ток и отопление. Едва днес властите възстановиха водоснабдяването, а токът и отоплението бяха пуснати на места.

Тази зима по всяка вероятност е най-студената от началото на войната преди близо 4 години, отбелязва Ройтерс. Натрупаните щети по електропреносната мрежа доведоха спиране на комуналните услуги, а температурите са под -12 градуса и се очаква тази седмица да достигнат -20 градуса.