Витали Кличко: Путин иска да пречупи волята на украинците

Кметът Киев съветва жителите да не остават в столицата

„Путин иска да пречупи волята на украинците“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в интервю за Bild. След последните руски обстрели, в Киев стотици хиляди хора са напълно без електричество и отопление вече два дни. Кметът посъветва жителите да не остават в столицата.

„Правим всичко възможно, за да възстановим електричеството и отоплението на жителите на Киев възможно най-бързо, но ситуацията е изключително критична. Температурите в момента падат до минус 20 градуса по Целзий. Затова призоваваме всички хора без отопление, които могат да посетят приятели или роднини или да напуснат града, да го направят, докато проблемите бъдат решени“, каза той.

Атаките на Владимир Путин се случват във време, когато вниманието на света е насочено към Венецуела, Иран и Гренландия. През последните седмици Кремъл не само увеличи натиска върху фронтовата линия, но и продължи бомбардировките на гражданска инфраструктура.

„Целта на Путин е чрез бомбардировки да унищожи напълно отоплителната и електрическа инфраструктура и да направи градовете необитаеми. Той иска да пречупи волята и съпротивата на украинците. Но ние не трябва да се предаваме!“, подчерта Кличко.

В същото време кметът на Киев отбеляза:

„Виждаме, че нашата противовъздушна отбрана не разполага с необходимите ресурси, за да отблъсне ефективно атаките дори по Киев. Спешно се нуждаем от допълнителни системи за противовъздушна отбрана, за да защитим населението от руски въздушни удари.“