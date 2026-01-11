ЕС иска „клауза Фараж“ в преговорите за "рестартиране" с Великобритания

Европейският съюз настоява всяко бъдещо британско правителство да плати значителни финансови компенсации, ако се откаже от споразумението за "рестартиране" на отношенията след Брекзит в рамките на преговорите с премиера Киър Стармър.

Брюксел е включил клауза за прекратяване, която би задължила Лондон да плати високо обезщетение, ако реши да се оттегли от предложеното „ветеринарно споразумение“ между ЕС и Обединеното кралство за премахване на бюрокрацията, наложена след излизането на Великобритания от съюза, за британските износители на храни и напитки, според проект на договора, цитиран от Financial times.

Дипломати от ЕС нарекоха точката „клауза на Фараж“, която според тях е предназначена да застрахова блока срещу риска лидерът на Реформистката партия Найджъл Фараж да стане министър-председател и да изпълни заплахата си да сложи край на опитите на Стармър да се сближи с Брюксел.

Клаузата гласи, че ако някоя от страните се оттегли, тя трябва да плати обезщетение, което ще включва разходите за създаване на „инфраструктура и оборудване, първоначално набиране и обучение, за да се установят необходимите гранични проверки“.

Един дипломат от ЕС заяви, че това е „клауза за безопасност, която ще осигури стабилност и възпиращ фактор за Фараж и компания“, добавяйки, че Брюксел се стреми да подпише сделка, която ще остане валидна и след настоящия парламентарен мандат на Обединеното кралство, който приключва през 2029 г.

„ЕС иска споразумение в дългосрочен план, а не само до 2029 г., в случай че настъпи промяна на следващите избори“, казаха те.

Стармър е превърнал ветеринарното и фитосанитарното споразумение в ключов елемент от плановете си за подобряване на търговските споразумения със Съюза, наред със сделка за повторно свързване на схемите за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС и Обединеното кралство.

Търговските и индустриалните групи силно се застъпват за подобна сделка, която би премахнала почти цялата бюрокрация, свързана с Брекзит, пред която са изправени износителите на селскостопански хранителни продукти. Проучване от 2024 г. изчислява, че сделката може да увеличи износа на храни и напитки от Обединеното кралство с 22%.

Текстът на ЕС гласи, че Обединеното кралство ще плати такса за присъединяване към ветеринарното споразумение, базирана на пропорционален дял от съответните агенции, които администрират граничните проверки на блока върху вноса на растения и животни, плюс допълнителни 4% от тази сума като допълнителна „такса за участие“.

Проектът, който е предмет на преговори с британското правителство, също така изисква Обединеното кралство „да приведе в съответствие и едновременно да прилага“ всички правила, регулиращи животинските и растителните продукти, които са въведени от законодателите на ЕС в Брюксел.

От Reform UK на фараж вече заявиха, че ще отменят сделката, която Стармър договаря с ЕС, ако спечелят властта.

Служители на британското правителство заявиха, че е стандартно споразуменията да имат клаузи за прекратяване и те ще се прилагат еднакво и за двете страни.

Висш представител на Лейбъристката партия заяви, че е иронично както Реформаторската, така и Консервативната партия, които се самоопределят като партии на свободните пазари, да обещават да възстановят търговските бариери, ако спечелят следващите избори.

„Найджъл Фараж ще влезе в следващите избори, казвайки, че иска да върне бюрокрацията, планините от документи и по-голяма бюрократична тежест“, коментира той.