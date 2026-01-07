62% от гърците смятат, че Гърция върви в грешна посока

Комунистическата партия постига солидни резултати

Ново национално проучване на общественото мнение подчертава нарастващото обществено недоволство в Гърция, като близо две трети от анкетираните смятат, че страната се движи в грешна посока. Според първото проучване на Palmos Analysis от 2026 г., 62% от гражданите имат негативно мнение за траекторията на страната, в сравнение с 32%, които смятат, че тя се движи в правилната посока, пише To Vima.

Въпреки това мнение, управляващата партия „Нова демокрация“ поддържа силна преднина в политическия пейзаж. Според прогнозните резултати от гласуването, партията е с 29,6%, което е по-малко от началото на 2024 г., но все още е удобно пред основните си съперници. По намерение за гласуване тя регистрира 23,9%, оставайки на първо място. Левоцентристката ПАСОК следва на значително разстояние, с подкрепа от около 10%, след като е загубила приблизително четири процентни пункта през последната година.

Няколко по-малки партии показват забележителни успехи.

„Плефси Елефтериас“ отбелязва рязко покачване до двуцифрена подкрепа, докато „Елиники Лиси“ също засилва позициите си. Комунистическата партия постига солидни резултати, докато СИРИЗА продължава да губи позиции. Други партии остават под парламентарния праг. Нерешителните избиратели представляват близо 13%, което подчертава динамична и несигурна политическа среда.

Общественото мнение за политическите лидери е подобно фрагментирано. Зои Константопулу е на първо място по популярност, следвана отблизо от премиера Кириакос Мицотакис и лидера на Комунистическата партия Димитрис Куцумбас. Други партийни лидери изостават още повече. Проучването измерва и нагласите към потенциални нови политически фигури, някои от които получават забележителни нива на положително признание.

По отношение на външните работи и икономическото позициониране мненията са смесени. Почти половината от анкетираните считат избирането на Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата за важно развитие за правителството. Мненията за цялостното международно положение на Гърция обаче са разделени, като сходни дялове от анкетираните посочват подобрение, стагнация или спад.

Проучването показва, че макар управляващата партия да запазва електорално господство в повечето социални и професионални групи, недоволството от посоката, в която се развива страната, остава високо.