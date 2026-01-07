Гърците посрещат 2026 г. с финансова тревога

36% планират да намалят разходите си за облекло

Финансовата устойчивост остава основна грижа за гърците, които навлизат в 2026 г., като повечето от тях очакват да намалят разходите си, за да покрият основни нужди като жилище, комунални услуги и храна.

Песимизмът доминира в прогнозите на гърците за личните им финанси през 2026 г., като повече от половината казват, че не се чувстват оптимистични, а четирима от десет съобщават за тревога или несигурност относно икономическото си бъдеще, според проучване, проведено от Revolut.

Данните показват, че 54% от анкетираните не са особено оптимистични за финансовото си състояние. Още 43% казват, че се чувстват стресирани или несигурни за финансите си, а 11% признават, че се борят да постигнат напредък въпреки усилията си, което подчертава продължаващия финансов натиск, пред който са изправени много домакинства с наближаването на новата година.

От друга страна, сред 40-те процента, които остават оптимисти,

повечето предприемат проактивни стъпки за укрепване на финансовите си перспективи. Около 17% планират да управляват активно парите си чрез спестяване и инвестиране, а други 15% възнамеряват да се съсредоточат върху личното си развитие – като търсене на работа или повишаване на квалификацията – за да подобрят потенциала си за печелене на доходи. На въпроса какво би подобрило най-много финансите им през 2026 г., почти половината от анкетираните посочват самодисциплината, подчертавайки необходимостта да ограничат разходите си и да се придържат към финансовите си цели.

Около един на всеки пет посочи по-доброто финансово образование, а 18% заявиха, че лесно използваемо приложение за управление на парите би им помогнало да спестяват, инвестират и контролират разходите си. По-малък, но забележим дял от анкетираните заявиха, че ограничаването на социалните медии би могло да намали ненужните разходи (10%), а 15% биха се обърнали към инструменти за изкуствен интелект за по-умно финансово планиране.

Проучването показва, че 36% планират да намалят разходите си за облекло, 31% ще намалят несъществените разходи като пътувания и дискреционни покупки, а 30% очакват да изберат по-евтина храна, докато тревожните 13% може да намалят разходите си за здравеопазване.

Въпреки това, някои разходи остават извън границите: 21% казват, че ще намалят разходите си навсякъде, освен за децата си, 15% отказват да намалят пътуванията, а 12% няма да правят компромиси с храненето навън. Като цяло, докато един на всеки пет смята, че може да управлява финансите си с умерени усилия, само 3% се чувстват напълно уверени, че могат да посрещнат всичките си финансови нужди и цели през 2026 г.