Стадо овце нахлу в супермаркет в Германия, какво се случи (ВИДЕО)

Автор: Петя Кузева
снимка: Osthessen News

Търговската верига обяви, че иска да спонсорира 50-те "избягали" овце

Видеоклип, който стана вирусен в социалните мрежи, показва как около 50 овце нахлуват в супермаркет в Бургзин, Бавария, и се отправят към касата, само за да осъзнаят по-късно, че са се изгубили, съобщава BILD . С чувство за хумор веригата супермаркети Penny обяви, че възнамерява да спонсорира своите нови "пухкави клиенти".

Овчарят, който е водил стадото си между индустриалната зона и река Син, е разказал пред "Мейн-Пост", че овцете са спрели да ядат жълъди край пътя и след това са загубили връзка с останалата част от стадото,. Той подозира, че една овца е последвала клиент с голяма пазарска чанта, мислейки, че тя съдържа храна, а останалата част от стадото е тръгнала след нея.

Говорител на Penny каза пред Bild: "Не знаем дали овцете са търсили специална оферта или просто са искали да се подслонят от студа, но сигурно е, че не успяхме да определим точната причина".

След 20 минути животните напуснали магазина, а персоналът на супермаркета направил общо почистване на търговските площи. Десетките клиенти в магазина в този момент реагирали с усмивка на "неочакваното посещение", съобщава и румънският телевизионен канал Pro Tv.

В изненадващ жест търговската верига обяви, че иска да спонсорира 50-те "избягали" овце в продължение на една година, като им осигурява необходимата храна.

