Бурята „Горети” спря електрозахранването на над 300 000 домове във Франция

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг връхлетяха Обединеното кралство

Около 380 000 домакинства във Франция останаха без ток в петък сутринта, когато бурята Горети премина през Северна Европа със силни ветрове. По-голямата част от засегнатите домакинства бяха в северния регион Нормандия, съобщи доставчикът на електроенергия Enedis в изявление, като засегнати са и жителите в регионите Бретан, Пикардия и Ил дьо Франс, съобщава AFP.

Метеоролозите във Франция и Великобритания призоваха хората да останат в домовете си.

През нощта в северозападния регион Манш на Франция беше регистриран порив на вятъра от 213 км/ч, съобщиха властите.

В изявление в петък сутринта летището в Бирмингам заяви, че пистата му остава затворена, но е възобновило обработката на пътниците чрез охраната. В него се казва:

„Нашите екипи завършват финалното почистване на снега и проверките за безопасност на летището. Операциите на пистата все още са преустановени към този момент, но обработката на пътниците за сигурност е започнала. Извиняваме се за евентуалното неудобство, но безопасността на нашите колеги и клиенти е наш основен приоритет. Пътниците, които трябва да пътуват, трябва да се свържат със своята авиокомпания относно статуса на полетите.”

Служители в Уест Мидландс предупредиха за „най-лошия снеговалеж от десетилетие“, тъй като части от Англия и Уелс се готвят да бъдат ударени от 5-10 см сняг в петък и до 15-25 см в някои райони.