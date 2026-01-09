Украйна: Русия порази два товарни кораба в Черно море

Украйна съобщи тази вечер, че Русия е ударила два товарни кораба край южното й крайбрежие в Черно море, като е убила сирийски член на екипажа на борда на единия от корабите, предаде АФП, цитирани от БНР.

Един от корабите е бил на път да натовари зърно в южния пристанищен град Черноморск, а другият е бил ударен близо до пристанището в Одеса, докато превозвал соя, съобщи министърът на възстановяването Олексий Кулеба в "Tелеграм".

„За съжаление, атаката е довела до смъртта на член на екипажа, сирийски гражданин“, допълва Кулеба.