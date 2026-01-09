Светлана Захарова е в еднаква степен уникална и универсална изпълнителка на класически балети и демонстрира майсторството си както в Русия, така и по целия свят

Флорентинският театър "Театро дел Маджо Музикале" отмени две представления с участието на руската примабалерина Светлана Захарова след искане от украинското посолство в Италия, съобщава уебсайтът на театъра. Представленията бяха насрочени за 20 и 21 януари. Съпругът на Захарова, цигуларят Вадим Репин, трябваше да се появи на сцената с нея, съобщава "Ваедомости".

Театърът обяви, че събитията са временно отложени "поради продължаващото международно напрежение, което създава атмосфера, която би могла да застраши успеха на представлението". На закупилите си билети беше предложено възстановяване на сумите.

Според вестник "Национе" решението е взето след настояване на украинското посолство в Италия. В края на декември дипломатическата мисия е изпратила писма до властите във Флоренция и ръководството на театъра, с които ги е призовавала да отменят представленията. Обяснението е било, че Захарова е била член на Държавната дума, когато парламентът е вземал решения за Крим и Донбас.

Светлана Захарова е Народен артист на Русия, лауреат на руската държавна награда, примабалерина на Болшой театър на Русия, звезда на Ла Скала. Захарова е родена в Луцк (Украйна).

Това не е първият път, когато отменят представления в чужбина на руски артисти и културни дейци. На 21 юли организаторите в Кралския дворец в Казерта обявиха отмяната на концерт, насрочен за 27 юли с участието на диригента Валери Гергиев. Италианският министър на културата Алесандро Джулио подкрепи решението, докато членове на парламента от Движението "Пет звезди" нарекоха отмяната противоречаща на демокрацията.