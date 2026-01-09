Рязко увеличение на смъртните случаи от грип в Румъния

Националният институт за обществено здраве на Румъния (INSP) обяви в петък, че през последната седмица са регистрирани осем нови смъртни случая, причинени от грип, като до момента са потвърдени общо 11 смъртни случая с грипния вирус, повечето от които са регистрирани при хора над 65 години, предава румънският телевизионен канал PRO TV.

Тази седмица е имало по-малко случаи на респираторни инфекции от предходната седмица, но с повече от една трета повече от същата седмица на предходния сезон, според Националния институт за обществено здраве (INSP).

Случаите остават над средните за сезона

Повечето случаи на грип са регистрирани в Букурещ и в окръзите Клуж, Констанца и Прахова. Според INSP, през седмицата от 29.12.2025 г. до 04.01.2026 г. са регистрирани 61 016 случая на респираторни инфекции (клиничен грип, IACRS и пневмония), което е с 13,1% по-малко случаи в сравнение с предходната седмица (70 243) (недокладвани случаи в контекста на зимните празници) и с 36,9% повече случаи в сравнение със същата седмица на предходния сезон (44 554). Отрицателната вариация в сравнение със средната изчислена стойност от 64 342 случая от последните сезони (2018-2025 г., без пандемичните сезони) е 5,2%.

Същият източник посочва, че в национален мащаб са докладвани 10 570 случая на клиничен грип, в сравнение с 12 630, регистрирани през предходната седмица (недокладвани случаи в контекста на зимните празници), 2,2 пъти повече в сравнение с тези през същата седмица на предходния сезон (4694) и 3,8 пъти повече от средното за последните 5 сезона (2778).

Клинични случаи на грип са докладвани от всички окръзи, като най-много са в Букурещ (1283) и в окръзите Клуж (688), Констанца (688) и Прахова (550).

Също така, през последната седмица са регистрирани 44 случая на тежки остри респираторни инфекции (ТОРИ), един по-малко от предходната седмица (недокладвани случаи) и 21 повече от същия период на предходния сезон, както и 174 случая на лабораторно потвърден грип (35 с грипен вирус AH3, 5 с грипен вирус AH1, 132 с неподтипизиран грипен вирус А, 1 с грипен вирус В и 1 коинфекция с грипен вирус А+В).

Възрастните хора са най-уязвими

Националният институт за обществено здраве на Румъния (INSP) също така информира, че са регистрирани осем нови смъртни случая, потвърдени с грипния вирус, с което общият брой на потвърдените смъртни случаи от грипния вирус достига 11. Повечето смъртни случаи, девет, са регистрирани при хора над 65-годишна възраст.

До 04.01.2026 г. в Националния електронен регистър за ваксинации (RENV) са регистрирани 1 273 616 ваксинации срещу грип (1 247 864 са за групи от населението, ползващи се от компенсирано уреждане), от които 5 974 ваксинации срещу грип в оторизирани аптеки, показва още доклада на INSP.