Грип и вируси натръшкаха Италия: Близо милион болни за седмица

Данните са от 15 до 21 декември, пикът се очаква в следващите седмици

Приблизително 950 000 нови случая на остри респираторни инфекции, причинени от различни вируси, включително грип, са регистрирани през седмицата от 15 до 21 декември.

Честотата е била 17,1 случая на 1000 пациенти (14,7 през предходната седмица), като се е увеличила, както се очакваше за периода, предава информационна агенция ANSA.

Заболеваемостта се е увеличила във всички възрастови групи, но, както обикновено, особено сред децата под пет години, с приблизително 50 случая на 1000 пациенти. От началото на наблюдението са открити приблизително 5,8 милиона случая.

Освен това, данните от наблюдението на посещенията в спешните отделения, докладвани от няколко региона (Венето, Фриули-Венеция Джулия, Лигурия, Емилия-Романя, Тоскана, Марке, Лацио, Абруцо и Сицилия), актуализирани до 50-та седмица на 2025 г. (8-14 декември), показват увеличение както на приема, така и на хоспитализациите за респираторни заболявания в сравнение със същата седмица на предходния сезон. Това са последните факти от доклада за наблюдение RespiVirNet на Италианския национален институт по здравеопазване (ISS).

"Данните ни показват, че се приближаваме до пика на случаите, който вероятно ще бъде достигнат през следващите седмици, през които очакваме устойчива циркулация на респираторни вируси, както се очаква за този период", коментира Анна Тереза ​​Паламара, директор на отдела по инфекциозни болести на ISS.

"За съжаление, както съобщават някои региони, и тази година увеличението на броя на случаите е съпроводено с увеличение на посещенията в спешните отделения и хоспитализациите, особено сред възрастните хора", уточни тя.

