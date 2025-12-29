Арест на българи в Гърция заради овце

Четирима българи бяха арестувани в Северна Гърция за незаконен превоз на овце, съобщава гръцката агенция АНА-МПА. Инцидентът е станал в района на Като Неврокопи, област Драма, по време на засилени полицейски проверки, целящи предотвратяване разпространението на шарка по овцете и козите.

Задържаните пътували към България с две превозни средства, превозвайки общо пет овце. Те са спрени преди да напуснат страната, а автомобилите и животните са конфискувани. След преглед от ветеринарен лекар е решено петте овце да бъдат евтаназирани в съответствие с въведените санитарни протоколи.

Средата на декември отбеляза нова вълна на шарка по овцете и козите в Гърция. Властите призовават за строго спазване на мерките, за да се ограничи разпространението на болестта. Според ръководителя на Ветеринарните служби на Източна Македония-Тракия, цитирано от в. "Катимерини", до момента в областите Ксанти и Родопи са евтаназирани 105 000 животни, а общо в страната смъртните случаи от заболяването достигат 441 273.