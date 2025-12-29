След победата: Курти с обещание за бързо правителство

Курти търси мнозинство

Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че ще сформира бързо ново правителство, след като партията му спечели половината от гласовете на изборите в неделя, което сигнализира за възможно края на продължаващата от година политическа безизходица, която парализира парламента и забави ключово международно финансиране, съобщава Reuters.

Това е второто гласуване в Косово тази година, след като партията на Курти „Ветевендосдже“ не успя да спечели мнозинство през февруари. Месеци на неуспешни преговори за коалиция накараха президента Вйоса Османи да разпусне парламента през ноември и да насрочи предсрочни избори.

Партията на Курти водеше с 49,3% от гласовете в неделя, като 99% от гласовете бяха преброени след затварянето на избирателните секции в 19:00 ч. местно време.

„След като резултатите бъдат потвърдени, трябва бързо да сформираме парламент и веднага да съставим ново правителство“, заяви Курти на пресконференция в централата на партията си. „Нямаме време за губене и трябва да вървим напред колкото се може по-бързо заедно.“

PM Kurti addresses the media:



Today, the people and the Republic of Kosova won.



Congratulations on the greatest victory in the history of the country.



Now we have a lot of work ahead of us.



I look forward to cooperating with the opposition. pic.twitter.com/EKRaJbl7KR — Admirim (@admirim) December 28, 2025

Анализатори казват, че е трудно да се предскаже дали Курти ще успее да сформира правителство сам,

без коалиция, за да си осигури 61 места в 120-местния парламент. Условните гласове и гласовете от косовската диаспора в западноевропейските страни все още не са преброени.

„Резултатите не са окончателни и не виждам как Курти ще сформира правителство сам, но за него ще бъде много лесно да управлява с малка коалиция“, каза Исмет Криезиу от мозъчния тръст „Косовски демократичен институт“.

Двете основни опозиционни партии, Демократичната партия и Демократичната лига, получиха съответно 21% и 13,6% от гласовете.

Поредният неуспех да се сформира правителство и да се възобнови работата на парламента би удължил кризата в критичен момент. Законодателите трябва да изберат нов президент през април и да ратифицират споразумения за заеми на стойност 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) от Европейския съюз и Световната банка, които изтичат през следващите месеци.

Опозиционните партии в балканската страна отказаха да управляват заедно с Курти, критикувайки неговото отношение към връзките със западните съюзници и подхода му към етнически разделения север на Косово, където живее сръбското малцинство. Курти обвинява опозицията за задънената ситуация.