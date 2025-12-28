България се присъединява към еврото на 1 януари сред несигурност и надежда

Още по темата: Другият четвъртък бодро се качваме на потъващия Титаник - еврото и еврозоната 27.12.2025 10:16

Половината от българите са против

На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вата страна, която ще приеме еврото, но някои в страната смятат, че този ход може да доведе до по-високи цени и повишена нестабилност в страната, която вече е най-бедната в ЕС, пише италианската агенция ANSA.

Поддръжниците обаче настояват, че единната валута ще стимулира икономиката и ще укрепи връзките със Запада.

Последната страна, която се присъедини към еврото, въведено за първи път в 12 държави на 1 януари 2002 г., беше Хърватия през 2023 г.

Според последното проучване на Евробарометър, 49% от българите са против него. След хиперинфлацията през 90-те години на миналия век, България обвърза валутата си с германската марка, а след това и с еврото, което направи страната зависима от ЕЦБ. Като член на ЕС от 2007 г., България влезе в така наречената "чакалня" за единната валута през 2020 г., едновременно с Хърватия.