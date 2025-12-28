Вулканът Етна изригна, хвърли лава на височина от 400 метра (ВИДЕО)

Изригването не е нарушило работата на международното летище в Катания

Вулканът Етна на италианския остров Сицилия навлезе в нова фаза на активност, изпращайки фонтани от лава на около 400 метра височина в небето и образувайки стълб от дим и пепел, съобщи Националният институт по геофизика и вулканология на Италия.

Институтът определи случващото се "като най-силното досега в рамките на общо взето нормално и внимателно наблюдавано явление".

Въпреки най-високия червен код на Обсерваторията за вулкани за авиация (VONA), изригването не е нарушило работата на международното летище в Катания.

Настоящата еруптивна фаза на Етна, най-големият действащ вулкан в Европа, започна на 24 декември, отбелязва институтът.