Новогодишна честитка: Гърция увеличава цената на пътните такси от 1 януари

Увеличават се пътните такси в Гърция от 1 януари следващата година

Завишаването на пътните такси се отнася до всички платени пътища. По магистралата "Атика Одос" с по-скъпи такси ще пътуват шест категории превозни средства, предава БНР.

При мотоциклетите цената става 1,25 евро, за леките автомобили - 2,55 евро. Същата е цената и за автомобили с кемпери и микробуси.

За малки и средни камиони ще се плаща 6,30 евро, а за тировете - 10,10 евро.

Увеличение има и на другите платени пътища. За "Олимпия Одос", за движение Атина - Пиргос, цената от 15,40 евро става 19,50 евро.

За маршрута Коринт - Каламата цената скача с 45 цента и става 11,75 евро.

Повишаването на таксите се аргументира с годишната корекция на инфлацията, съгласно договора за концесия.

Корекцията отразява увеличените разходи за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа.

Заплащането е в зависимост от изминатото разстояние. За да не се губи време в чакане на пътните каси, се препоръчва да се използва електронно устройство за тол такси.