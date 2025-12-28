"Нищо няма да премине": Гръцките фермери блокираха границата при "Илинден" и "Капитан Петко войвода"

Нищо няма да премине, нито до Солун, нито до Атина

Фермерите възобновиха пътните блокади в цяла Гърция, след като повечето протести бяха временно отслабени по време на коледните празници, което ескалира натиска преди националната конференция на фермерите, очаквана през следващите дни.

На границата с Гърция трафикът през граничен преход "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода" - "Орменион" за товарни автомобили е временно преустановен в двете посоки поради блокада от гръцките фермери, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция".

При граничния пункт Промахон с България движението на камиони остана блокирано, като шофьорите съобщават за опашки над 15 километра от българска страна. "Гражданският контролно-пропускателният пункт" ще бъде отворен отново за всички превозни средства в навечерието на Нова година и на самия първи ден на годината, предава Kathimerini.

Очаква се гръцките фермери и днес да продължат блокадата на "Кулата - Промахон". И днес има голяма вероятност гръцките фермери да блокират границата. След три дни затишие около коледните празници, вчера те отново затвориха граничния пункт "Кулата - Промахон" за камиони. Блокадата продължи 8 часа, през които шофьорите на тежкотоварни камиони бяха принудени да стоят на границата без яснота дали и кога ще продължат курса си, припомня българската национална телевизия. Исканията на протестиращите продължават да бъдат за изплащане на забавените им субсидии и компенсации.

Подновените действия отново нарушиха ключови транспортни маршрути, въпреки че в движението се появиха разделения относно това дали да се води диалог с правителството, пише Kathimerini.

На главната магистрала север-юг на Гърция близо до Солун, платната за Атина останаха затворени на пункта за таксуване Малгара, след като бяха отворени отново за пътуване по празниците. Очаква се движението за Солун да бъде символично затворено в понеделник, а двете посоки ще бъдат отворени отново във вторник, за да се улесни пътуването след Коледа, според държавната телевизия ERT.

В Тесалия, най-големият селскостопански регион на страната, фермерите отново наложиха затваряния на надлеза Лариса близо до Никея, който също беше отворен отново по време на Коледа.

Планирани са допълнителни действия в неделя и понеделник, включително временно премахване на бариерите за пътни такси в Макрихори и пълно затваряне на близките околовръстни пътища. "Нищо няма да премине, нито до Солун, нито до Атина", каза Ризос Марудас, ръководител на федерацията на земеделците в Лариса.

Блокади бяха възстановени и в Патра, Западна Гърция, пренасочвайки трафика към местните пътища.

На фона на подновената ескалация на напрежението, представители на 18 блокади и земеделски асоциации публично подкрепиха диалога с правителството, призовавайки за незабавни решения на проблемите на фермерите. Ходът предизвика критики от други протестиращи, особено в Тесалия, подчертавайки нарастващите разриви в протестното движение.