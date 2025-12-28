IN MEMORIAM: Почина легендарната Бриджит Бардо

Още по темата: Бриджит Бардо отново е в болница 24.11.2025 20:32

Великата френска актриса и секс-символ на ХХ-ти век Бриджит Бардо Бардо почина на 91-годишна възраст, съобщава АФП, позовавайки се на фондацията на актрисата.



"Брижит Бардо почина на 91-годишна възраст", ​​се казва в съобщението.

Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж. През 1948 г. постъпва в Националната висша консерватория по музика и танц, където учи три години при руския хореограф Борис Князев. На 14 години за първи път се появява като модел за списание "Garden of Fashion", а през 1949 г. нейна снимка се появява за първи път на корицата на популярното списание Elle.

През 1952 г. тя дебютира в киното с комедията "Нормандската дупка". През 1956 г. главната ѝ роля в мелодрамата на Роже Вадим "И Бог създаде жената" прави Бардо международна звезда.

В началото на есента Бардо беше хоспитализирана в най-престижната местна болница „Сен Жан”, където била претърпяла „тежка операция поради сериозно заболяване”. Какво е точно то медиите така и не уточниха, но се предполагаше, че става дума за тумор в чревния тракт или на гърдата на 91 годишната дама.

Филмовата икона от 50-те и 60-те години на миналия век, която по-късно се превърна във всепризната защитничка на правата на животните, от доста време живееше уединено в райското средиземноморско градче Сен Тропе.

В края на отминалия септември по книжарниците на Хексагона е била пусната в продажба последната книга на Бриджит Бардо „Mon Bbcїdaire“, в която ктрисата заявява: "Свободата е да бъдеш себе си, дори когато е неудобно". Самата творба била представено от издателя "Fayard" като "потапяне в личността на жена, която беляза своята епоха със своята независимост, отдаденост и дързост".