Силна буря се развихри в любимия на българите Солун

Гърция е изправена пред силни до бурни северозападни ветрове в неделя, особено в северните райони и части от Егейско море, според предупреждение за времето, издадено от Националната метеорологична служба.

Очаква се ветровете да достигнат от 8 до 9 по скалата на Бофорт в Централна Македония, включително района на Солун, също и на островите Споради в северната част на Егейско море. На други места ще преобладават умерени до силни ветрове, преди да се обърнат на север и да се усилят от обяд, съобщава Kathimerini. В Солун ветровете ще се усилят бързо, достигайки силата на буря над Термайския залив.

Времето ще бъде предимно ясно в цяла Гърция, с ограничена облачност. Въпреки това, облачността ще се увеличи по-късно през деня над южните и островните райони, включително южната част на Йонийско море, Егейските острови и Крит, където са възможни леки, локализирани валежи.

Температурите ще останат хладни за сезона. Очаква се максималните температури да достигнат от 10 до 13 градуса по Целзий в Северна Гърция, от 14 до 16 градуса на континента и до 18 градуса в островните райони. Очаква се слана в ранните часове на неделя в части от централна и северна континентална Гърция.

В Атина условията ще останат предимно спокойни, с умерени северни ветрове, развиващи се по-късно през деня.

Прогнозира се ветровете да отслабнат в понеделник, въпреки че температурите ще се понижат леко в цялата страна. От вторник се очаква по-нестабилно време с дъжд, отделни гръмотевични бури в морските райони и по-студени условия към Нова година, включително снеговалежи в планинските райони.