От последните минути! Извършват обиски в офиса на партията на Зеленски

Служители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) провеждат следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия „Слуга на народа“, съобщава изданието Страна. Подробности засега не се съобщават.

Народният депутат Алексей Гончаренко, включен в руския списък на терористи и екстремисти, публикува в Telegram: „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“

По-рано НАБУ обяви, че е разкрила депутати от Върховната рада, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали неправомерна облага срещу гласуване“.

Гончаренко уточнява, че следствените действия се извършват и в помещенията на парламентарната комисия по транспорта. Освен това, според него, служителите на НАБУ са имали въпроси към председателя на комисията Юрий Кисель — близък на съвладетеля на компанията „Квартал 95“ Сергей Шефир и на президента Володимир Зеленски.

Изданието Страна съобщава, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е близък на Зеленски още от съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други депутати.