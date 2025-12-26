Зеленски съобщи, че ще се срещне с Доналд Тръмп в неделя

Украинският президент ще повдигне и „териториални въпроси“

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че в неделя ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Флорида, съобщи Асошиейтед прес.

Зеленски каза пред журналисти, че двамата лидери ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна по време на неделните преговори и че планът от 20 точки, който ще бъде обсъждан, „е готов на около 90%“. Ще бъде обсъдено и „икономическо споразумение“, каза украинският президент, но той не можа да потвърди „дали нещо ще бъде напълно финализирано“.

„Искаме да обсъдим няколко подробности относно гаранциите за сигурност. Считам, че по принцип това споразумение – а ние имаме няколко споразумения за гаранции за сигурност между нас и САЩ, има рамкови споразумения между нас, САЩ и нашите европейски колеги... Според мен... сега виждам, че споразумението между нас и Съединените щати е почти готово“, каза Зеленски.

Украинската страна ще повдигне и „териториални въпроси“, каза още Зеленски.

Той заяви, че Украйна „би искала европейците да се включат“, но изрази съмнение дали това ще бъде възможно в кратък срок. „Без съмнение, в близко бъдеще трябва да намерим формат, в който да присъстват не само Украйна и САЩ, но и Европа“, предаде БТА.

Обявената среща е най-новото развитие в обширната дипломатическа инициатива на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война между Русия и Украйна, но усилията на Тръмп се сблъскаха с остро противоречащи изисквания от страна на Москва и Киев.

Коментарите на Зеленски дойдоха, след като вчера той заяви, че е имал „много добър разговор“ със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Зеленски заяви във вторник, че би бил готов да изтегли войските си от Източна Украйна, която е индустриалният център на страната, като част от плана за прекратяване на войната, ако Русия също се оттегли и районът се превърне в демилитаризирана зона, наблюдавана от международни сили.