Украински дронове са атакували Москва през нощта

Украински дронове атакуваха района на Москва през нощта и предизвикаха пожар в индустриален обект в Тулска област, разположена южно от руската столица, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Най-малко три дрона, насочени срещу Москва, са били свалени, съобщи кметът на града Сергей Собянин в приложението „Телеграм“. Той добави, че службите за извънредни ситуации са изпратени на местата, където са паднали отломки, но до момента няма данни за нанесени щети.

Две от четирите основни летища, обслужващи руската столица, са ограничили дейността си, написа в „Телеграм“ руската служба за гражданска авиация.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че противовъздушната отбрана през нощта е унищожила 172 украински дрона, близо половината от които в области, граничещи с Украйна.

Отломки от свалени дронове предизвикаха пожар в индустриален обект в Тулска област, съобщи губернаторът ѝ Дмитрий Миляев в „Телеграм“ без да даде повече подробности.

Той уточни, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 12 украински дрона над областта.