Как комедийната трупа на Зеленски се превърна в политическа

Корупцинните скандали с "Квартал 95" разклатиха Украйна

Предизборното обещание да премахне клиентелизма е било измамно

Володимир Зеленски избира най-лесните за контролиране хора - те го слушат, почитат го, смятат го за бог

Доверието на Володимир Зеленски в съюзниците му от времето му като комик се обръща срещу него, тъй като корупционни скандали, включващи близкия му кръг, заплашват да дестабилизират военните усилия на Украйна, пише The Times.

По време на президентската кампания, която го изведе на власт, Володимир Зеленски каза на украинците, че неговата администрация ще бъде различна от предишните. "Непотизмът и корупцията, отдавна ендемични в националната политика, ще бъдат елиминирани", обеша тогава той. "Не на непотизма и шуробаджанащината във властта" беше един от често повтаряните му лозунги. Това беше обещание, което той наруши почти веднага.

По-малко от година след убедителната си победа през април 2019 г., новият президент назначи 15 души, свързани с комедийната му трупа "Квартал 95", на висши държавни длъжности. Години наред той защитаваше решението си, твърдейки, че трябва да се обгради с хора, на които може да се довери. Но сега, на фона на корупционни скандали, съсредоточен около хора, работили със Зеленски в развлекателната индустрия, решението заплашва да доведе до катастрофа за неговото президентство и военните усилия на страната.

Миналия месец украинските антикорупционни агенции обвиниха Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на Зеленски и съсобственик на "Квартал 95", в организирането на схема за присвояване на 100 милиона долара. Миндич избяга от страната. Последиците от скандала бяха разтърсващи - не само заради естеството на обвиненията, но и защото те удариха в сърцето на вътрешния кръг на Зеленски, което доведе до оставката на Андрий Йермак, неговата дясна ръка.

Подобно на Миндич, връзката на Йермак със Зеленски датира от времето им в развлекателната индустрия, когато фирмата на Йермак предоставяше правни услуги на "Квартал 95". В рамките на правителството той е натрупал ниво на власт, което мнозина смятат за равно на това на президента. "Те прекарваха почти цялото си време заедно. Йермак присъстваше на почти всички срещи, на които Зеленски присъстваше", свиделства бивш високопоставен член на правителството на Зеленски, добавяйки, че двамата често са си шепнали по време на срещите: "Те тренират заедно, пият заедно, празнуват всички празници заедно. Йермак знае всички кодове и пароли в живота на Зеленски. Те знаят всичко един за друг".

Въпреки официалната му оставка като началник на кабинета преди повече от три седмици, се носят слухове, че Йермак продължава да работи за президента на Украйна. Миналата седмица вестник "Украинская правда" съобщи, че Йермак и Зеленски са продължили да разговарят по телефона и че Йермак е бил видян на входа на президентската резиденция.

Депутатът от опозицията Олексий Гончаренко каза, че Йермак посещава Зеленски почти всеки ден. "Разбира се, той вече няма влиянието, което имаше преди, но постепенно започва да го възвръща", коментира той. Фактът, че 47-годишният Зеленски разчита толкова много на хора от предишния си живот, е едновременно продукт на украинската политическа система, която предоставя значителни правомощия на президентството, както и особеност на неговата психология.

"Президентът на Украйна има особен характер", казва Серхий Руденко, журналист и автор на книгата "Зеленски: Биография". "Той се доверява само на тези, които познава добре", пише Руденко. Бившият член на правителството добави: "Той е много недоверчив и разчита само на онези, които знае, че може да контролира, а групата "Квартал" е съставена от най-лесните за контролиране хора. Те го слушат, почитат го, смятат го за бог. И никога няма да го предадат. Те са напълно послушни".

Произходът на тази динамика се простира 30 години назад, до Кривой Рог, провинциалния град в централна Украйна, откъдето е Зеленски и където през 1994 г. на16-годишна възраст, се присъединява към местен комедиен екип, който участва в ежегодно телевизионно състезание, наречено "Клуб на веселите и изобретателните", известно като КВН.

Основан в началото на 60-те години на миналия век и все още популярен в Русия днес, КВН противопоставя отбори един срещу друг в битка на остроумие и хумор. През 1997 г. отборът на Зеленски е коронясан за шампион благодарение на музикален скеч, композиран от бъдещия президент. "Квартал 95", кръстен на квартал Кривой Рог, се е появил от този печеливш отбор.

В следващите години трупата доминира в света на украинския лек жанр, появявайки се по телевизионните екрани всяка събота вечер с изключително популярното ревю шоу "Вечерен квартал", в което актьорите изпълняват комедийни скечове и песни и танци. Политиците често са обект на шеги в него. В скеч от 2014 г. Зеленски изигра предполагаемата любовница на Путин, Алина Кабаева, като се скара на руския лидер, че се е прибрал късно. Когато последният отговори, че обсъжда руската инвазия в Крим с министъра на отбраната си, Зеленски, играещ Кабаева, отвърна: "Шегуваш ли се? Гледам новините и няма руска армия в Крим" – алюзия към Кремъл, който отричаше, че руските сили са навлезли в Украйна.

Но най-голямото постижение на "Квартал 95" е "Слуга на народа" – телевизионно предаване с неочакван сюжет, по-късно превърнато във филм, в който Василий Холобородько, учител, изигран от Зеленски, е избран за президент, след като видеоклип, в който той се оплаква от корупция в правителството, става изключително популярен. Идеята, че самият Зеленски може да се кандидатира за президент, беше толкова нереалистична, че той стартира кампанията си през 2019 г. с думите: "Не се шегувам".

Скоро след победата му обаче стана ясно, че предизборното му обещание да премахне някогашния клиентелизъм е било измамно. Сред получилите високи позиции са Иван Баканов, приятел от детството и другар от ранните дни на "Квартал", който е назначен за началник на службата за сигурност. Серхий Шефир, съосновател на "Квартал 95", е назначен за първи помощник на президента. Серхий Трофимов, изпълнителен продуцент на "Квартал", е назначен за първи заместник-началник на президентския кабинет.

Сергий Сивохо, креативният продуцент на студиото, е назначен за съветник на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана. Юрий Костюк, сценаристът на телевизионния сериал "Слуга на народа", става заместник-началник на президентския кабинет. От 15-те бивши сътрудници на "Квартал", получили ръководни позиции, девет оттогава са били уволнени, включително Баканов, Шефир, Трофимов и Сивохо.

Ярослава Барбиери, изследовател в мозъчния тръст Chatham House, заяви, че един от големите парадокси на неговото президентство е, че като се позиционира като аутсайдер, черпещ опит извън политиката, Зеленски в крайна сметка имитира начина на действие на старата гвардия.

"Първоначално фактът, че един комик може да стане президент, се възприемаше като чудесен пример за това, че Украйна е място, където всичко е възможно", каза тя и добави: "Но сега неговото президентство се възприема като продължение на стария съветски начин на действие".

Корупционни скандали са се случвали и преди, но най-вредното в настоящата криза е близостта ѝ до седалището на властта, която предоставя на руснаците готови аргументи. По-важното е, че това може да повдигне въпроси пред съюзниците на Украйна в момент, когато страната търси дългосрочен план за стабилизиране на фронта и икономиката си.

"За партньорите на Украйна въпросът табу сега не е дали корупцията е повсеместна", написа Александър Роднянски, който беше икономически съветник на Зеленски, в скорошна статия за The Economist. "А дали настоящото ръководство все още е част от решението или е станало част от проблема", категоричен бе той.