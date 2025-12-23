Митничар пострада, заклещен между две коли на Капитан Андреево-Капъкуле

Турски митнически служител е пострадал и е бил откаран в болница през нощта на 22 срещу 23 декември, вследствие на инцидент. Митничарят е бил заклещен между два автомобила на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле на българо-турската граница, предаде ТРТ Хабер.

На кадри от охранителните камери на граничния пункт, публикувани от ТРТ Хабер, се вижда как митническият служител преминава между два автомобила, изчакващи проверка на граничния пункт, шофьорът на намиращото се отзад превозно средство потегля рязко напред и заклещва мъжа между предния капак на своя автомобил и багажника на колата пред него.

След инцидента пострадалият е откаран в болница в Одрин, а шофьорът на предизвикалия инцидента автомобил, който по информация на турската агенция ИХА е турски гражданин, живеещ в Западна Европа, е бил отведен в полицията, за да даде показания.

При разпита шофьорът е посочил, че е объркал педалите и по погрешка е натиснал газта, вместо спирачката, отбелязва още ТРТ Хабер.