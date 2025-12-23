Новото страшилище за дронове: Ракетата Kreuger-100XR е с размерите на футболна топка

Прехващачът Kreuger-100XR е дълъг само 30 сантиметра

Шведски стартъп произвежда нискобюджетен прехващач, който да противодейства на рояците дронове, превърнали се в ключов елемент от съвременната война. Ракетата Kreuger-100XR струва само няколко хиляди долара, съобщава Business Insider .

Елегантен, черен и със сгъваеми крила, прехващачът Kreuger-100XR, дълъг само 30 сантиметра, изглежда почти като оръжие от магазин за играчки. Устройството с форма на ракета е това, което нов шведски стартъп се надява да бъде бъдещето на противовъздушната отбрана от точка до точка срещу дронове.

Kreuger-100XR, където XR означава Extended Range (бел. ред. - разширен обхват), е дебютният продукт на стартиращата компания Nordic Air Defence (NAD). Това е прехващач, изработен предимно от въглеродни влакна, с тегло около половин килограм, и е предназначен за използване в големи количества като евтин и лесен начин за откриване и унищожаване на безпилотни летателни системи.

Европейските власти вземат това предвид. Nordic Air Defence е само на две години, но беше един от четиримата финалисти, избрани тази година да участват в състезание по борба с дронове, проведено в Португалия от Frontex, Европейската гранична агенция.

Стартъпи като NAD са един от многото начини, по които Европа се опитва да се справи с руска способност за масово производство на дронове с голям обсег. Те ще се конкурират с водещи изпълнители, които отдавна доминират на пазара, като например френската MBDA, която произвежда свои собствени осеммоторни прехващачи, които ще бъдат разположени в голям мащаб.

Но стартиращите компании имат коз в ръкава си. Компаниите в отбранителния сектор, макар и утвърдени и по-добре свързани, обикновено продават на по-високи цени и често се възприемат като големи, тромави организации. NAD има около 25 служители, докато базираните в САЩ MBDA и Lockheed Martin например имат съответно 18 000 и 121 000 служители.

Най-бързият в своя клас

NAD съобщава, че витлото на прехващача Kreuger-100XR може да го задвижва до скорости над 350 км/ч и че оптималният му обхват е около 3,2 километра, на височина около 1000 метра. Това разстояние е сравнително кратко за типичната противовъздушна отбрана, но NAD залага на ниските разходи като предимство.

Компанията отказа да разкрие точната цена на прехващача, заявявайки, че струва няколко хиляди долара за бройка. Традиционните ракети-прехващачи с малък обсег, за сравнение, обикновено струват между 400 000 и милиони долари всяка.

Например, ракетата Stinger, изстрелвана от рамото, струва 480 000 долара. Йенс Холцапфел, директор "Развитие на бизнеса" в NAD, заяви пред Business Insider, че прехващачът е проектиран да бъде лесен за използване. Полицейски служител би трябвало лесно да може да носи няколко прехващачи Kreuger-100XR в раница и след това да ги изстрелва от преносимо устройство. "В тестовете можем или да го хвърлим като стрела, или да го използваме като катапулт", каза Холцапфел.

Той посочи, че основните разходи за Kreuger-100XR са насочени към два ключови компонента. Първият е камера, която позволява на прехващача автономно да намира целта си, а вторият е опционална 250-грамова експлозивна бойна глава за унищожаване на по-големи самолети, като например бойния дрон Shahed-136.

Планира се и по-евтина версия с лазерен търсач вместо камера. Тя ще изисква лазерен показалец, управляван от човек или автономно устройство, за да проследява целта си. "На XR крилата му също ни позволяват да висим, така че не ни е нужен сценарий за директно попадение", каза Холцапфел. С радиовръзка, прехващачът е проектиран да остане във въздуха поне 20 минути, преди да открие цел.

Художествените изображения на Kreuger-100XR показват ранни дизайнерски концепции за прехващача

В този смисъл, Kreuger-100XR може да действа като автономен дрон - и това е дългосрочната визия на NAD. Евтин прехващач, работещ по принципа "стреляш и забравяш", би могъл да се превърне във фундаментална защита срещу рояци вражески дронове, заплаха, за която военните по целия свят се подготвят. "Икономиката на войната е в точка, в която говорим за мащабируемост. Ако бъдем атакувани от рояк дронове, ще ни е нужен рояк контрадронове", каза Холцапфел.

Украинските производители на дронове също са разработили свои собствени прехващачи: квадрокоптери, способни да летят достатъчно бързо, за да хванат дронове "Шахед". "Но те обикновено са по-бавни или по-скъпи", каза Холцапфел. Докато много дронове-прехващачи използват четири двигателя, което може да е по-скъпо, Kreuger-100XR използва един витлов двигател, което помага на NAD да намали разходите и да увеличи скоростта на устройството, каза той.