Гърция умъртви над 450 000 животни заради шарка по овцете и козите

Още по темата: Нови огнища от овча шарка пламнаха до България 17.12.2025 15:32

През последната седмица са регистрирани 74 нови случая

Общо 450 233 животни са били убити като част от правителствените мерки за контрол на шарката по овцете и козите, според данни на Националния научен комитет за управление и контрол на шарката по овцете и козите към Министерството на развитието на селските райони, пише електронното издание на в. Kathimerini.

От август 2024 г. до 19 декември 2025 г. властите са потвърдили 1985 случая на шарка по овцете и козите в 2449 ферми в цялата страна.

През последната отчетна седмица, 12–19 декември 2025 г., са регистрирани 74 нови случая в 17 региона, включително Ахая, Айтолоакарнания, Еврос, Илия, Иматия, Кавала, Кардица, Лариса, Магнезия и Споради, Ксанти, Пиерия, Родопи, Серес, Трикала, Фокида и Солунския столичен регион.

Комитетът заяви, че придвижването на животни за клане е разрешено само с разрешение от ветеринарните власти и необходимите здравни документи. Вносът на живи овце и кози от Румъния и България е забранен. В зоните с ограничен достъп движението е разрешено единствено за незабавно клане в най-близката кланица, като животните са с отрицателен PCR тест в слюнка. Само една ферма може да доставя животни по маршрут, дните за клане са предварително определени и се прилагат строги мерки за биологична сигурност при транспортиране, включително почистване, дезинфекция и сертифициране. Полицейските и пристанищните власти се координират директно с ветеринарните власти за проверка на документите.

Комитетът също така подчерта, че превозът на фуражи за животни може да продължи в цялата страна, при условие че се спазват стриктно правилата за биологична сигурност, включително снабдяване от райони, свободни от болести, използване на основните транспортни маршрути без спирки или разтоварване, задължително почистване и дезинфекция, водене на документация и лични предпазни средства за еднократна употреба за водачите и работниците.