Нови огнища от овча шарка пламнаха до България

Умъртвените животни са достигнали 62 000 в Ксанти и 43 000 в Родопи

Нова вълна от огнища на шарка по овцете и козите се появи в гръцките региони Родопи и Ксанти от началото на декември, като са регистрирани съответно 13 и 17 огнища. Развитието на заразата засяга пряко ветеринарните служби, като всички необходими мерки за ограничаване остават в сила. Зимните метеорологични условия теоретично би трябвало да смекчат разпространението на болестта, пише Kathimerini.

Ръководителят на ветеринарните служби за областта Източна Македония-Тракия заяви пред ERT Komotini, че умъртвените животни са достигнали 62 000 в Ксанти и 43 000 в Родопи, с което общият им брой в региона достига 150 000 от 441 273 в цялата страна.

Освен мерките за биосигурност, изисквани от животновъдите, Регионалната ветеринарномедицинска дирекция е активирала дезинфекционни траншеи и мобилни станции.