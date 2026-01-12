Мелони се присъединява към Макрон в призива за европейски преговори с Русия

Италианският премиер предлага назначаването на специален пратеник за преговори с Москва

“Вярвам, че е дошло времето и Европа да разговаря с Русия”, каза Мелони

Италианският премиер Джорджия Мелони призова в петък Европа да назначи специален пратеник за преговори с Русия, тъй като усилията за прекратяване на войната на Кремъл в Украйна продължават.

Мелони заяви, че е съгласна с френския президент Еманюел Макрон, който миналия месец призова за нов диалог с Кремъл. Руският президент Владимир Путин “изрази готовност да започне диалог” с Макрон, съобщи Москва в отговор.

“Вярвам, че е дошло времето Европа да говори и с Русия”, каза Мелони на пресконференция в Рим. “Ако Европа говори само с едната от двете страни на терена, опасявам се, че приносът, който може да направи, ще бъде ограничен.”

Мелони предупреди, че Европа се нуждае от координиран подход, в противен случай “рискува да направи услуга на Путин”.

От началото на преговорите за потенциално прекратяване на огъня в Украйна “много гласове се изказват и затова винаги съм за назначаването на европейски специален пратеник по украинския въпрос”, каза Мелони.

Мирните преговори, насочени към прекратяване на всеобхватния конфликт, който Русия започна през февруари 2022 г., се ускориха със завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, но Москва не е показала, че е готова да направи отстъпки.

През ноември САЩ предложиха Русия да бъде приета отново в Г-7 от водещите държави. Но Мелони заяви, че е “абсолютно преждевременно” да се говори за завръщането на Русия в Г-7.

Мелони също така подчерта, че Италия няма да се присъедини към Франция и Обединеното кралство в изпращането на войски в Украйна, за да гарантира потенциално мирно споразумение, защото “не е необходимо”, ако Украйна подпише споразумение за колективна отбрана със западните съюзници, моделирано по член 5 от разпоредбата за колективна отбрана на НАТО. Тя предположи, че малък контингент от чуждестранни войски не би бил сериозен възпиращ фактор срещу много по-голяма руска сила.

В отговор на неотдавнашната агресивна реторика на Тръмп спрямо Гренландия, Мелони заяви, че “не би одобрила” американското военно превземане на огромния арктически остров. “Не вярвам, че САЩ ще предприемат военни действия срещу Гренландия, което не бих одобрила и не би донесло полза на никого”, каза тя пред репортери.

Мелони каза, че според нея администрацията на Тръмп използва “много напористи методи”, за да привлече вниманието към стратегическото значение на Гренландия за интересите и сигурността на САЩ. “Това е район, където много чуждестранни играчи извършват дейност и мисля, че посланието на САЩ е, че няма да приемат прекомерна намеса от чуждестранни играчи”, каза тя.

Мелони също така контрира забележките на Тръмп, че не се нуждае от международно право, подчертавайки, че “международното право трябва да бъде защитено”. Но тя добави, че е нормално да не се съгласяваме със съюзниците, “тъй като националните интереси не са напълно съгласувани”. И заяви: “Когато не съм съгласна с Тръмп, го казвам - казвам му го.”