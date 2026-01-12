С добива на природен газ в Черно море: Румъния цели се в първото място по производство в ЕС

Румъния ще започне действителния добив на газ от периметъра на Нептунското дълбочинно находище в Черно море през първата половина на 2027 г.

Физическият напредък на проекта "Нептун Дийп" е по-добър от първоначално предвидения график и добивът на първата газова молекула от Черно море би могъл реално да започне през първата половина на 2027 г.", обяви министърът на енергетиката Богдан Иван в понеделник, в края на заседанието на Националното енергийно командване, предава телевизионният канал Pro Tv.

"Физическият напредък на проекта "Нептун Дийп" е малко по-добър от графика, предвиден в началото на проекта. Моята оценка е, че през първата половина на 2027 г. реално ще започнем да извличаме първата молекула газ от Черно море", каза министърът.

Според него общият годишен добив в рамките на "Нептун Дийп" ще бъде приблизително осем милиарда кубически метра.

"Това е инвестиционен проект за четири милиарда евро, 50% от който са собственост на компанията Romgaz, 70% са собственост на румънската държава и 50% са собственост на компанията OMV Petrom. Общият годишен добив ще бъде приблизително осем милиарда кубически метра. Чрез този проект Румъния ще се превърне в най-големия производител на природен газ в Европейския съюз, което е изключително полезно за битовите потребители, но и за компаниите у нас, особено тези, които консумират много природен газ, компании в нефтохимическата и химическата промишленост за торове", подчерта Богдан Иван.

OMV Petrom и Romgaz инвестират 4 милиарда евро за проекта Neptun Deep

На 25 март 2025 г. OMV Petrom и Romgaz обявиха началото на сондажите за разработване и експлоатация на находищата за природен газ Pelican Sud и Domino в периметъра Neptun Deep, разположен на 160 км от брега на Черно море.

Двете компании инвестират заедно до четири милиарда евро в разработването на проекта Neptun Deep .

На 1 август 2022 г. Romgaz стана едноличен акционер на Romgaz Black Sea Limited (учредена като ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), след приключване на сделката по придобиване и прехвърлянето на всички акции, емитирани от ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, която държи 50% от придобитите права и поетите задължения по Споразумението за петрола за дълбоководната зона на XIX офшорния периметър Нептун в Черно море.