Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви конкурс за бързо разработване на балистични ракети с малък обсег на наземно изстрелване, за да превъоръжат украинската армия по проект „Nightfall“, който беше публично обявен за първи път на 11 януари. Проектът се основава на по-ранно известие за ранно ангажиране от август 2025 г., в което се очертават изискванията за рентабилни балистични ракети, и би могъл да допълни другите програми на Украйна за разработване на балистични и крилати ракети, включително местната програма за дозвукови крилати ракети „Фламинго“ с обсег от 3000 километра. Изключително големият и способен арсенал на Русия от тактически балистични ракети с малък обсег, включително тези, разположени като част както от „Искандер-М“, така и от севернокорейските системи KN-23 и KN-24, осигури основно предимство по време на продължаващите военни усилия, като разработването на силен украински ракетен арсенал потенциално би намалило разликата в ударните способности, пише Military Watch Magazine.

Въпреки че проектът „Nightfall“ не е съвместна програма, британското Министерство на отбраната възлага на британската индустрия проектирането и изграждането на ракетата специално за използване от Украйна, без да са дадени индикации, че тя е предназначена за британската армия. Британският отбранителен сектор има малък опит в разработването на балистични ракети, като единствените балистични ракети в британските въоръжени сили, UGM-133A Trident, са разработени и произведени предимно в Съединените щати. Това повдига въпроси относно способността на страната да осигури значителен принос за развитието отвъд финансирането.

Проектът „Nightfall“ е първата програма в британската история за разработване на тактическа балистична ракета,

като единствената такава ракета, въоръжена от британските въоръжени сили, ракетата с много малък обсег „Lance“, е закупена от Съединените щати.

Способностите на Украйна за удари с балистични ракети се разклатиха значително, намалявайки, когато доставките на системите OTR-21, наследени от Съветския съюз, бяха до голяма степен изчерпани, преди да се повишат отново, когато Съединените щати започнаха да доставят балистични ракети ATACMS, и отново спаднаха, тъй като САЩ не успяха да поддържат доставките с темпото, с което украинските въоръжени сили ги изразходваха. Изразени са сериозни опасения, че мащабът на доставките за украинските въоръжени сили е довел до сериозно изчерпване на запасите от тактически балистични ракети, необходими на американската армия.

Очаква се ракетата, предназначена за разработване по новата британска програма, да има обхват над 500 километра и бойна глава от 200 килограма - приблизително 40 процента от размера на бойната глава на „Искандер-М“ и 20 процента от този на севернокорейската КН-23Б, доставяна на Русия. Сложността на разработването на балистични ракети с неправилни траектории, способни да избягват усъвършенствана противовъздушна отбрана, би могла да направи програмата особено трудна, въпреки че възможността за трансфер на технологии и друга подкрепа от Съединените щати биха могли да помогнат за значително ускоряване на разработването. Жизнеспособността на производството на ракети в средносрочен и дългосрочен план обаче остава под въпрос, тъй като Русия продължава да разширява способността си да поразява цели в Украйна, включително ключови промишлени съоръжения, участващи в производството на ракети. Ракетата може да е предназначена да се възползва от споразумение за прекратяване на огъня, за което настояват страни от цяла Европа, за да позволи на Украйна да възстанови силите и арсеналите си за бъдещи военни действия.