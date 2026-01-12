Летище „Хийтроу“ в Лондон постави нов рекорд

Лондонското летище „Хийтроу“, най-натовареното в Европа през 2024 г., регистрира нов рекорд на броя на пътниците – над 84,5 милиона души са преминали през терминалите му за миналата година, съобщиха от летището, цитирани от Франс прес. За сравнение, през 2024 г. пътниците са били 83,9 милиона.

„Хийтроу“ очаква 2026 г. да бъде още една рекордна година и планира да инвестира над 1,3 милиарда британски лири (1,5 милиарда евро) за подобряване на услугите и обслужването на пътниците.

Докато други големи европейски летища още не са обявили данни за 2025 г., летището в Истанбул се доближава до „Хийтроу“ с 84,4 милиона обслужени пътници.

Главни акционери на „Хийтроу еърпорт холдингс“ са френската компания Ардиан (32,6%), Суверенният инвестиционен фонд на Катар (20%) и Саудитският държавен инвестиционен фонд (15%).

През август миналата година летището обяви план за модернизация и разширяване на стойност 49 милиарда лири (56 милиарда евро), включително изграждането на трета писта, което вече е одобрено от британското правителство.