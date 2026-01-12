Руски дипломат е открит мъртъв в посолството в Кипър

Високопоставен руски дипломат е бил намерен мъртъв при подозрителни обстоятелства в кабинета си в Руското посолство в Кипър, предаде БТА, позовавайки се на телевизия "Скай".

Според информацията кипърските власти са били уведомени със закъснение, а когато полицията пристигнала на място, от руското посолство първоначално отказали достъп до сградата. Впоследствие тялото е било предадено на органите на реда. От посолството заявиха, че смъртта е настъпила вследствие на самоубийство и че дипломатът е оставил предсмъртно писмо, което не е било предадено на кипърските власти, а ще бъде изпратено в Москва за по-нататъшни действия. Аутопсия на тялото е насрочена за 14 януари.

Според допълнителни съобщения тялото на дипломата е било открито с огнестрелна рана в личния му автомобил в Московска област.

Инцидентът се случва ден след изчезването на 56-годишния руски бизнесмен Владислав Баумгертнер в град Лимасол на 7 януари. Кипърската полиция е започнала издирване на Баумгертнер на 10 януари в района на Писури, където е бил засечен последният сигнал от телефона му. В акцията участват хеликоптери, дронове, служители на гражданската защита и доброволци.