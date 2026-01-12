"Животозастрашаващо": Ледена буря в Германия затвори училища и отмени полети

Летище "Франкфурт", едно от най-натоварените в Европа, отмени 102 от 1052 полета, планирани за понеделник

Леденият дъжд създаде опасни зимни условия в Западна Германия в понеделник, което доведе до отмяната на над 100 полета на летището във Франкфурт и затварянето на училища в няколко провинции, след като властите предупредиха за "животозастрашаващи условия за пътуване".

Германската метеорологична служба издаде второто си най-високо ниво на предупреждение за големи части от страната, тъй като бурята "Гунда" донесе дъжд, който замръзна при контакт със студените земни повърхности, създавайки това, което метеоролозите описаха като широко разпространена ледена криза.

Метеорологичната служба препоръча на шофьорите да избягват пътуване, ако е възможно, но ако е необходимо, да заредят с гориво напълно и да носят одеяла и топли напитки в случай на спешност, предава Anadolu Agency.

Училищата останаха затворени в понеделник в Северен Рейн-Вестфалия, Долна Саксония и Бремен. Учениците преминаха към дистанционно обучение, вместо да получат почивен ден.

"Това не е училищна ваканция", заяви министърът на образованието на Северен Рейн-Вестфалия Дороте Фелер пред обществения радио-телевизионен оператор WDR. Тя обясни, че занятията просто са преминали към дистанционно обучение, за да не се нарани никой по пътя до училище, който може да бъде опасен.

На няколко магистрали в Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц и Хесен имаше сериозни забавяния в понеделник сутринта, тъй като пътуващите до работа се натъкнаха на заледени пътища. Съобщени са множество инциденти в региона Зауерланд.

Железопътните услуги също се сблъскаха със сериозни смущения в цялата страна. Националният железопътен оператор на Германия, Deutsche Bahn, намали скоростта по няколко маршрута, включително връзките между Хановер и Франкфурт, Волфсбург и Берлин, и Кьолн и Франкфурт.

Летище "Франкфурт", едно от най-натоварените в Европа, отмени 102 от 1052 полета, планирани за понеделник. Говорител на Fraport предположи, че броят на отменените полети може да се увеличи, тъй като метеорологичните условия продължават да се влошават през целия ден.

Пътниците бяха призовани да проверят статуса на полета си, преди да се отправят към летището, и да предвидят допълнително време за пътуване поради метеорологичните условия. Летището също така препоръча да пристигнат поне три часа преди планираните заминавания.