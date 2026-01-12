Екстремен студ вдървява страната, -47 градуса сковават Рила и Пирин

Жълт код за опасно ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 18 области на страната за днес.

В планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване, посочиха от НИМХ. От там добавят, че във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане ще бъдат между -35 и -47 градуса.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления.

Заради студа и минусовите температури училищата в Русенска област днес ще са затворени. Мярката не важи за детските градини.

И във вторник, 13 януари, ще остане студено.

Минималните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли.