Седмична прогноза за времето: Дъжд и сняг

Петър Янков, дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

В събота ще вали дъжд и сняг, с по - интензивни валежи в Северна България.

Минималните температури в населените места от западните и северни райони ще бъдат от -9 до -4 градус, по Черноморието: до -2, 0 градуса. Утрото ще бъде облачно, а на запад ще бъде слънчево. От запад за кратко ще се пренася по-топъл въздух, който ще притиска студения въздух в котловинните места с условия за мъгли. Късно следобед и през нощта отново ще се заоблачава. Вятър - до умерен, скорости до 25 километра в час, от югозапад. По високите части на планините ще духат силни ветрове от северозапад /скорости до 80 километра в час. За района на За София - минимална температура около -8 градуса, и максимална до 1, 2 градуса.

Планини

Над планините - ще бъде облачно, ветровито, със снеговалежи. Билата и върховете закрити. По- интензивно ще вали в Пирин, в Родопите и в Централна и в Източна Стара планина. Максимални температури за деня - над 2500 метра височина - около -9 до -6 градуса, а на 1500 метра - от -3, до 1 градуса.

Европа

Влажен и студен въздух, от север, достига централните части от континента, като заема и Балканите и достига до Северна Гърция и Черноморския регион. В петъчния ден над него ще се пренасят по-топли въздушни маси и ще се появят мъгли в ниските места.

Крайните западни части от континента ще бъдат обхванати от дъждове и силни ветрове. В Северна и в Централна Европа се вихри мощен циклон и интензивните валежите от сняг ще продължават да бъдат често явление.

В неделя и в понеделник се очакват превалявания от сняг в Дунавската равнина, по-съществено в Добруджа. Дневните температури в населените места ще достигат -2, плюс 3 градуса.

Във вторник и в сряда ще има повече слънчеви часове и бавно ще се затопля. В крайните южни райони, в населените места дневните температури ще достигат 5, 7 градуса.