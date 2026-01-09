Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

През следващото денонощие ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия и за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България - от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух.

Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг. Там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около минус 3. Максималните стойности ще варират между 3 и 8 градуса, в София – около 3.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни - в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, който следобед ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1 градус, а на 2000 метра - около минус 3.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8-12 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето - 2-3 бала.