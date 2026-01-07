Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград

Червен код за очаквани проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград. Областният управител на Кърджали издаде предупреждение за възможни наводнения, рязко повишение на нивата на реките, дерета и язовири. Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

Валежите ще продължат и през нощта. Предупреждение за значителни количества е обявено в област Кърджали. В общините Джебел и Момчилград в сила е оранжев код за количества около 60 литра на кв. метър, а в общините Крумовград и Кирково е обявен червен код за възможни количества над 65 литра на кв. метър за 24 часа. С понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

Ще продължи да вали и утре, на места интензивно и с гръмотевици. Оранжев код за значителни количества е обявен в област Кърджали. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува по-студен въздух.

С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Привечер от северозапад валежите ще спират.